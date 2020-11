Coronavirus | Mattarella | ' andare avanti nelle difficoltà per ripartire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Le modalità di questa assemblea sono anch'esse un segno delle; che stiamo affrontando, ma al tempo stesso esprimono la comune volontà di, di contrastare l'epidemia, di consolidare le reti di reciproca solidarietà, di porre le basi per la ripartenza del nostro Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'apertura dell'annuale assemblea dell'Anci. "Avete camminato molto in questi mesi tra i vostri concittadini colpiti, condizionati, allarmati dal diffondersi del virus. Il 'passo' degli amministratori locali, a partire da quelli dei Comuni più piccoli, si è rivelato una risorsa quanto mai preziosa per l'intero Paese", ha quindi rimarcato il Capo dello Stato.