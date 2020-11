Anche lo humour combatte il Covid La riflessione di D’Ambrosio

Leggi su formiche

(Di martedì 17 novembre 2020) Sono giorni pesanti. E lunghi. Siamo privati di cose essenziali, per non parlare di chi soffre per recuperare la propria salute e di chi fatica per curare e assistere. La fine della pandemia non è dietro l’angolo. Abbiamo bisogno di risorse non solo fisiche o sanitarie, maemotive. Alcune volte penso che la pazienza non basti. Ci vuoleuna buona dose di umorismo per resistere, comunque e dovunque. L’umorismo è una virtù difficile, facilmente equivocabile. Essa non è l’ilarità o la comicità. Non si tratta di ridere e far ridere (cose che fannobene alla salute del corpo e dello spirito), ma di far sorridere. Maestri, nonché creatori dell’originario termine, sono gli anglosassoni. Dalla loro tradizione apprendiamo una ...