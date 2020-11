Snam | online primo portale della mobilità a gas e biometano

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 16 novembre 2020) (Teleborsa) – Èil sito iovadoametano.it, il nuovodi riferimento sul settoremobilità sostenibile a gas naturale e ain Italia con il tutorial e tutte le informazioni per consentire agli automobilisti di effettuare il rifornimento in modalità self-service. Realizzato dacon l’approvazione del Ministero dell’Interno, del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e del Ministero dello Sviluppo economico e in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ilcontiene anche le notizie utili sul mondomobilità a CNG (gas naturale compresso) e, e si rivolge sia agli automobilisti sia agli addetti ai lavori, a partire da proprietari e ...