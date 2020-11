Lotta allo spaccio di droga nella Capitale: in manette 2 pusher, sequestrati oltre 4.000 euro, tutti i dettagli (Di lunedì 16 novembre 2020) Nel corso di controlli antidroga, i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato due pusher in due distinte attività. Le operazioni Ieri pomeriggio in zona Boccea, i militari hanno proceduto al controllo di un romano di 39 anni, nullafacente e con precedenti, che a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti 2.5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione dell’uomo, nella zona di Casale Lumbroso, ha permesso di rinvenire ulteriori 20 grammi di cocaina e 115 circa di hashish, nonché la somma di oltre 4000 euro, in contanti, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto in caserma e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 novembre 2020) Nel corso di controlli anti, i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato duein due distinte attività. Le operazioni Ieri pomeriggio in zona Boccea, i militari hanno proceduto al controllo di un romano di 39 anni, nullafacente e con precedenti, che a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti 2.5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione dell’uomo,zona di Casale Lumbroso, ha permesso di rinvenire ulteriori 20 grammi di cocaina e 115 circa di hashish, nonché la somma di4000, in contanti, ritenuta provento della pregressa attività di. Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto in caserma e ...

