Il tweet perfetto? Lo scrive l'Intelligenza artificiale (Di lunedì 16 novembre 2020) Il tweet perfetto? Il post virale di Instagram? Il massimo profitto sulla piattaforma e-commerce? I cluster evolutivi in ambito Crm? E' Ailyn, la prima intelligenza artificiale predittiva in grado di realizzare direttamente e in autonomia contenuti efficaci in lingua italiana, sviluppando la perfetta collaborazione uomo-macchina, il man-chine learning, appunto.Un'intelligenza artificiale umanamente ed eticamente sostenibile, quindi, che trova la sua chiave di lettura nella capacità di aumentare l'intelligenza umana, supportandola e amplificandola senza sostituirla. Ailyn automatizza tutte le fasi di analisi, di identificazione del tema corretto e più efficace, scrive il contenuto più adatto e che diventerà base di lavoro su cui interverrà ...

Si chiama Ailyn la prima AI predittiva che produce in autonomia contenuti digitali in lingua italiana, realizzata da una startup ...

Ailyn apprende interi ecosistemi di interesse, identifica il giusto tema su cui realizzare il tweet, il post su Instagram, l'offerta da proporre per l'e-commerce, il corretto cluster per il Crm e lo ...

