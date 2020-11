Egitto, arrestato al Cairo dirigente dell’ong di Patrick Zaki (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA – Uno dei principali dirigenti dell’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), l’ong con cui collaborava Patrick Zaki, è stato arrestato. Lo riferisce in una nota l’Eipr, secondo la quale il direttore amministrativo Mohamed Basheer è stato prelevato da agenti di polizia nella sua abitazione poco dopo la mezzanotte scorsa. Leggi su dire (Di lunedì 16 novembre 2020) ROMA – Uno dei principali dirigenti dell’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), l’ong con cui collaborava Patrick Zaki, è stato arrestato. Lo riferisce in una nota l’Eipr, secondo la quale il direttore amministrativo Mohamed Basheer è stato prelevato da agenti di polizia nella sua abitazione poco dopo la mezzanotte scorsa.

L'Egitto arresta un altro collaboratore dell'ong di Patrick Zaky

Il direttore amministrativo dell'Eipr è stato fermato nella notte: contro di lui le stesse accuse mosse allo studente dell'università di Bologna

