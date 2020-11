DirittoDiSatira – Repubblica scopre la verità su Autostrade con un anno di ritardo Benvenuta!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 novembre 2020)è formidabile! Se vuoi sapere la verità sui fatti non devi che leggerla, magari la scoprirai con undima che importa. A Largo Fochetti conoscono l’importanza dell’amicizia: prendiamo i Benetton, è crollato il ponte Morandi, le responsabilità sono evidenti, ma Ezio Mauro li difende: “una delle più grandi società autostradali private del mondo” non può diventare “il capro espiatorio di processi sommari… tipici del populismo”. Urge tutelarli anche dopo 43 morti. Poi arriva l’intercettazione di Gianni Mion, amministratore delegato della holding Benetton: “Il problema è che le manutenzioni le abbiamo fatte in calare, più passava il tempo e meno ne facevamo… così distribuivamo più ...