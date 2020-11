Whatsapp: attenzione al messaggio sulle mascherine (Di martedì 3 novembre 2020) In questi giorni sta circolando in rete un messaggio piuttosto pericoloso. Su Whatsapp, la celebre piattaforma di messaggistica istantanea, si sta diffondendo a macchia d’olio un messaggio che mette in guardia dall’aprire la porta agli sconosciuti che offrono mascherine. Il messaggio recita testualmente: “attenzione! I ladri distribuiscono porta a porta mascherine spruzzate col sonnifero, non accettare“. Tuttavia è stato ormai appurato che il messaggio in questione è una semplice bufala. È facile arrivare a questa conclusione anche perché il messaggio è stato scritto con un’errata sintassi. È molto probabile infatti che sia il frutto di una traduzione ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 3 novembre 2020) In questi giorni sta circolando in rete unpiuttosto pericoloso. Su, la celebre piattaforma di messaggistica istantanea, si sta diffondendo a macchia d’olio unche mette in guardia dall’aprire la porta agli sconosciuti che offrono. Ilrecita testualmente: “! I ladri distribuiscono porta a portaspruzzate col sonnifero, non accettare“. Tuttavia è stato ormai appurato che ilin questione è una semplice bufala. È facile arrivare a questa conclusione anche perché ilè stato scritto con un’errata sintassi. È molto probabile infatti che sia il frutto di una traduzione ...

