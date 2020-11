Pontecagnano Faiano | 26 nuovi casi | contagiata l’assessore Triggiano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Si mantiene intorno ai 500il numero dei contagi registrati ieri nell’intera provincia di Salerno. Il Comune con maggiore incremento in un giorno è statodove, nelle ultime 48 ore, sono stati contati ventiseicontagi da Covid-19 e, purtroppo anche un’altra persona anziana deceduta con una serie di patologie pregresse. Tra icontagi, anche quello dell’assessore Adele, ora a casa, in isolamento e costante controllo medico ma in buone condizioni di salute. “Questi dati, ormai da qualche giorno ci restituiscono un quadro davvero allarmante, è vero che abbiamo aumentato il numero dei tamponi in modo da ...