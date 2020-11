L’invidia sana per padre Sorge (Di martedì 3 novembre 2020) Morire il giorno 2 novembre, quello che la Chiesa cattolica dedica alla preghiera per i defunti, conferisce al passaggio “a miglior vita” una particolare solennità: come se su quell’esistenza si accendessero dei riflettori. È quanto accaduto a padre Bartolomeo Sorge che si è spento proprio il 2 novembre 2020, all’età di 91 anni, lasciando dietro di sé una scia feconda. Diresse Civiltà Cattolica, l’Istituto di formazione politica Pedro Arrupe -all’origine di tante iniziative decisive tra cui la nascita del movimento La Rete di Leoluca Orlando -, diresse poi il Centro San Fedele di Milano, la rivista Popoli ed Aggiornamenti Sociali. Mi colpisce che avesse un’account twitter molto attivo, segno di una straordinaria sensibilità per i tempi che cambiano. L’ultimo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Morire il giorno 2 novembre, quello che la Chiesa cattolica dedica alla preghiera per i defunti, conferisce al passaggio “a miglior vita” una particolare solennità: come se su quell’esistenza si accendessero dei riflettori. È quanto accaduto aBartolomeoche si è spento proprio il 2 novembre 2020, all’età di 91 anni, lasciando dietro di sé una scia feconda. Diresse Civiltà Cattolica, l’Istituto di formazione politica Pedro Arrupe -all’origine di tante iniziative decisive tra cui la nascita del movimento La Rete di Leoluca Orlando -, diresse poi il Centro San Fedele di Milano, la rivista Popoli ed Aggiornamenti Sociali. Mi colpisce che avesse un’account twitter molto attivo, segno di una straordinaria sensibilità per i tempi che cambiano. L’ultimo ...

