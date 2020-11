Il perfezionista che diventò "uno di famiglia" - (Di martedì 3 novembre 2020) Paolo Scotti Eccelleva in ogni ambito artistico eppure non si montò mai la testa. E tutto il Paese lo adorava Ai suoi allievi si divertiva a spiegare come si fa una «carrettella». Come cioè, in gergo teatrale, si fa scattare l'applauso per l'attore che esce di scena. Che «carrettella» inattesa e dolorosa, ha fatto stavolta Gigi Proietti: l'applauso che proprio ieri avrebbe festeggiato i suoi ottant'anni ha accompagnato, invece, l'ultima uscita di scena dell'ultimo dei mattatori. Chissà: forse anche questo beffardo coup de theatre s'intona allo stile straripante ma anche pudico - che è stata la sua vera grandezza di artista. E di uomo. Una volta giù dal palco, infatti, quell'egocentrico vulcanico diventava umile, generoso, disponibile. Che paradosso: da una parte il travolgente successo del suo spettacolo-bandiera, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 novembre 2020) Paolo Scotti Eccelleva in ogni ambito artistico eppure non si montò mai la testa. E tutto il Paese lo adorava Ai suoi allievi si divertiva a spiegare come si fa una «carrettella». Come cioè, in gergo teatrale, si fa scattare l'applauso per l'attore che esce di scena. Che «carrettella» inattesa e dolorosa, ha fatto stavolta Gigi Proietti: l'applauso che proprio ieri avrebbe festeggiato i suoi ottant'anni ha accompagnato, invece, l'ultima uscita di scena dell'ultimo dei mattatori. Chissà: forse anche questo beffardo coup de theatre s'intona allo stile straripante ma anche pudico - che è stata la sua vera grandezza di artista. E di uomo. Una volta giù dal palco, infatti, quell'egocentrico vulcanico diventava umile, generoso, disponibile. Che paradosso: da una parte il travolgente successo del suo spettacolo-bandiera, ...

Gigi Proietti: quella volta che Robert Altman lo volle in Un matrimonio

Gigi Proietti fu chiamato da Robert Altman nel suo film corale Un matrimonio, del 1978, dopo che il regista lo vide all'opera in sala di doppiaggio a Roma. In pochi ricordano la collaborazione di Gigi ...

