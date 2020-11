Attentato a Vienna, sparatorie in sei zone della città. “Un killer ucciso, almeno un altro è in fuga”. Kurz: “Terrorismo con organizzazione professionale” (Di martedì 3 novembre 2020) Vienna è stata colpita da un Attentato terrorista con sparatorie in sei punti diversi della città: almeno tre persone sono morte (compreso uno dei killer) e 15 sono rimaste ferite di cui 7 in gravi condizioni. L’azione, iniziata intorno alle 20 del 2 novembre vicino alla centralissima sinagoga, è ancora in corso: le autorità austriache hanno chiesto alle persone di non muoversi dalle proprie abitazioni. L’attacco sarebbe stato compiuto da un commando: uno dei presunti Attentatori, un uomo munito di “fucile d’assalto” e di una cintura esplosiva, è stato ucciso dagli agenti. Ma, secondo il ministro degli Interni Karl Nehammer, l’azione è stata compiuta da più soggetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020)è stata colpita da unterrorista conin sei punti diversicittà:tre persone sono morte (compreso uno dei) e 15 sono rimaste ferite di cui 7 in gravi condizioni. L’azione, iniziata intorno alle 20 del 2 novembre vicino alla centralissima sinagoga, è ancora in corso: le autorità austriache hanno chiesto alle persone di non muoversi dalle proprie abitazioni. L’attacco sarebbe stato compiuto da un commando: uno dei presuntiri, un uomo munito di “fucile d’assalto” e di una cintura esplosiva, è statodagli agenti. Ma, secondo il ministro degli Interni Karl Nehammer, l’azione è stata compiuta da più soggetti ...

