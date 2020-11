Starmer allontana Corbyn | per un laburismo responsabile

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 novembre 2020) Abituati come siamo a criticare spesso la politica fatta di tatticismi e ambiguità, ci può sorprendere una notizia in arrivo da Londra. Dopo molte polemiche affiorate negli ultimi anni per le posizioni anti-semite di alcuni esponenti di vertice del Labour, a cominciare da Jeremyalla guida del partito fino a questa primavera, il nuovo leader laburista Keirha tratto le conseguenze dal rapporto commissionato all’Equality and Human Rights Commission e ora ultimato a seguito di un accurato lavoro durato mesi. Il rapporto condanna la dirigenza laburista degli anni scorsi per una serie di gravi violazioni, dettate da un atteggiamento anti-semita più o meno dichiarato, con radici profonde nella sinistra del partito. Il rapporto della Commissione, sinora attivata in passato una sola volta per valutare il British ...