Selvaggia Lucarelli furiosa con le feste clandestine per Halloween (Di lunedì 2 novembre 2020) Ancora una volta i social di Selvaggia Lucarelli denunciano la pericolosa situazione che si sta vivendo in Italia. Party, cene e feste clandestine. In particolare, nelle ultime ore, ha parlato di Halloween e delle zucche… vuote! Nonostante i contagi in Italia siano arrivati a circa 30 mila nuovi casi giornalieri la “movida” non si arrende. Ancora una volta, infatti, in giro per il paese sono state organizzate feste,Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Ancora una volta i social didenunciano la pericolosa situazione che si sta vivendo in Italia. Party, cene e. In particolare, nelle ultime ore, ha parlato die delle zucche… vuote! Nonostante i contagi in Italia siano arrivati a circa 30 mila nuovi casi giornalieri la “movida” non si arrende. Ancora una volta, infatti, in giro per il paese sono state organizzate,Articolo completo: dal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Tredici motivi per cui la seconda ondata del coronavirus è peggiore della prima. Ho scritto questo. - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sbaglia e Selvaggia Lucarelli la colpisce con una frase molto pungente, la r… - VitaBarbarossa : Selvaggia Lucarelli contro Giovanni Toti tira in ballo Berlusconi: 'Over-70? Ti ha creato e paga lo stipendio a tua… - taidnid : Provate ad aprire Netflix, scegliere una serie e farla partire in ungherese. Non capite un cazzo vero? Ecco, quest… - elisamanzoni1 : @eliscrivecose Ma la sveglia della Gregoraci che pensa a selvaggia Lucarelli ??????e le viene in mezzo infarto -