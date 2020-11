Racconto choc sulla figlia di Bobby Solo: "Trovata in una pozza di sangue per autolesionismo" - (Di lunedì 2 novembre 2020) Roberta Damiata Drammatico raccono di Veronica Satti, la figlia riTrovata di Bobby Solo, ricaduta nella spirale dell'autolesionismo che l'ha portata quasi a rischiare la vita Lascia senza parole il Racconto di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, fatto a Domenica Live. Un drammatico episodio avvenuto la scorsa estate che l’ha vista ripiombare nell’autolesionismo, patologia di cui la ragazza soffre da molto tempo. "L’abbiamo Trovata in una pozza di sangue, ha perso i sensi ed è svenuta", ha raccontato Mimma, la madre della ragazza presente con lei in studio. L’episodio avvenuto all’inizio dell’estate scorsa è ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Roberta Damiata Drammatico raccono di Veronica Satti, laridi, ricaduta nella spirale dell'che l'ha portata quasi a rischiare la vita Lascia senza parole ildi Veronica Satti,di, fatto a Domenica Live. Un drammatico episodio avvenuto la scorsa estate che l’ha vista ripiombare nell’, patologia di cui la ragazza soffre da molto tempo. "L’abbiamoin unadi, ha perso i sensi ed è svenuta", ha raccontato Mimma, la madre della ragazza presente con lei in studio. L’episodio avvenuto all’inizio dell’estate scorsa è ...

