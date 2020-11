Protom e Federico II lanciano un progetto contro il cyberbullismo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 2 novembre 2020) In Campania il 73% delle ragazze tra i 14 e i 19 anni dichiara di aver paura di subire violenza dal partner, con un rischio effettivo di violenza di genere triplicato per le ragazze tra i 16 e i 24 anni, mentre 1/3 degli adolescenti ha fatto esperienze di violenza all’interno della propria relazione di coppia (Rapporto BES 2020). Come contribuire alla prevenzione della violenza di genere tra i più giovani? Come riconoscere la cosiddetta Online Teen Dating Violence (OTDV). Una proposta arriva dal“Ctrl + Alt + Del” ideato e realizzato da un partenariato internazionale che vede insieme il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli “II”,, Roots In Action e LUCA School of Arts. Il lavoro è stato co-finanziato dall’Unione Europea ...