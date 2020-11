Nuovo Dpcm: probabili misure più restrittive per Lombardia, Piemonte e Calabria (Di lunedì 2 novembre 2020) Sarebbero Lombardia, Piemonte e Calabria le regioni che verranno da subito inserite nella fascia più a rischio del Nuovo Dpcm, con ulteriori misure restrittive rispetto a quelle che verranno attuate in tutta Italia. Determinante l’indice di contagio R(t) che in Piemonte ha raggiunto quota 2.16 e in Lombardia è di 2.09, mentre in Calabria è attualmente di 1.66. Si attenderà comunque domani per sapere esattamente quali saranno i territori inseriti nello scenario 4 di rischio. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Sarebberole regioni che verranno da subito inserite nella fascia più a rischio del, con ulterioririspetto a quelle che verranno attuate in tutta Italia. Determinante l’indice di contagio R(t) che inha raggiunto quota 2.16 e inè di 2.09, mentre inè attualmente di 1.66. Si attenderà comunque domani per sapere esattamente quali saranno i territori inseriti nello scenario 4 di rischio.

