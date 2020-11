“Non ho scuse”, Francesco Oppini esagera e finisce nella bufera: rischia grosso (Di lunedì 2 novembre 2020) Una puntata ricca di sorprese quella del Grande Fratello Vip 5, che vede Pupo contrapposto a Francesco Oppini, finito poi nella bufera per alcune frasi sessista. Francesco Oppini (Fonte foto: web)Torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 su Canal5, questa sera scopriremo chi uscirà tra Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Tuttavia l’ultimo arrivato al televoto non uscirà questa sera ma si scontrerà con i più nominati di questa puntata. Questa sera rientrerà nella casa anche Guenda Goria, eliminata lo scorso venerdì è pronta alla resa dei conti con i suoi ex compagni di avventura. Rivedrà sua madre e ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020) Una puntata ricca di sorprese quella del Grande Fratello Vip 5, che vede Pupo contrapposto a, finito poiper alcune frasi sessista.(Fonte foto: web)Torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 su Canal5, questa sera scopriremo chi uscirà tra, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Tuttavia l’ultimo arrivato al televoto non uscirà questa sera ma si scontrerà con i più nominati di questa puntata. Questa sera rientreràcasa anche Guenda Goria, eliminata lo scorso venerdì è pronta alla resa dei conti con i suoi ex compagni di avventura. Rivedrà sua madre e ...

