I due semi dell' America

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 novembre 2020) Due identità viscerali si stanno scontrando in questi giorni per decidere chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, e qualee due identità prevarrà. Mancano poche ore, forse, per saperlo, ma quel che sappiamo già è che questa campagna elettorale, ancor più di quella precedente, che non era stata per nulla usuale, e aveva sorpreso anche per questo, è stata la più radicale di sempre, anzi primitiva, o meglio primordiale.Non c’è solo la nettissima contrapposizione politica tra i due candidati, ma è come se il nucleo originario che ha dato vita all’, la sua radice più profonda, la sua ragion d’essere storica si fosse scissa in maniera eclatante. Come se il suo mito fondante fosse irrimediabilmente diviso in due parti, che finora si sono ...