God of War II torna a splendere in un video in 4K con ray tracing attivo

Un nuovo video emerso online mostra quanto sia sbalorditivo God of War II del 2007 in 4K e con Ray tracing attivo.Per essere chiari, non stiamo parlando del sequel di God of War recentemente annunciato per PS5. Invece, stiamo dando uno sguardo al titolo PS2 di Santa Monica Studio del 2007, che sembra piuttosto impressionante con una risoluzione 4K e la tecnologia Ray tracing.Il video non mostra la tecnologia RTX Ray tracing di NVIDIA, ma i risultati sono piuttosto ottimi per un titolo che è stato lanciato più di dieci anni fa.

