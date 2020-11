Gigi Proietti torna su Rai Uno, slitta la fiction con Beppe Fiorello (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti torna su Rai Uno, l’omaggio fa slittare la fiction in programmazione questa sera con Beppe Fiorello, scopriamo insieme cosa andrà in onda. fofo facebookForse ci stava da aspettarselo, la notizia è di pochi minuti fa e riguarda la scomparsa del grandissimo attore romano morto all’età di 80 anni che avrebbe dovuto festeggiare proprio oggi, questa mattina in una clinica di Roma. Il motivo è la conseguenza di un grave problema cardiaco che aveva portato il mattatore ad un ricovero urgente quindici giorni fa, ieri sera le condizioni di sono aggravate e questa mattina alle cinque l’attore è deceduto. Rai Uno che questa sera avrebbe dovuto mandare in onda la prima puntata della nuova ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020)su Rai Uno, l’omaggio fare lain programmazione questa sera con, scopriamo insieme cosa andrà in onda. fofo facebookForse ci stava da aspettarselo, la notizia è di pochi minuti fa e riguarda la scomparsa del grandissimo attore romano morto all’età di 80 anni che avrebbe dovuto festeggiare proprio oggi, questa mattina in una clinica di Roma. Il motivo è la conseguenza di un grave problema cardiaco che aveva portato il mattatore ad un ricovero urgente quindici giorni fa, ieri sera le condizioni di sono aggravate e questa mattina alle cinque l’attore è deceduto. Rai Uno che questa sera avrebbe dovuto mandare in onda la prima puntata della nuova ...

Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - mymysreadings : RT @Disney_IT: Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i suoi cari.… - Cho_cola_t : RT @Raiofficialnews: Due prime serate in ricordo di #GigiProietti: su @RaiUno stasera alle 21.25 “Cavalli di battaglia”, il suo one man sho… -