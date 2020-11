Gigi Proietti l’ultima “mandrakata” e la barzelletta dello stadio vuoto (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ morto nel giorno del suo ottantesimo compleanno Gigi Proietti. Una mandrakata degna di un grande mattatore come Gigi Proietti che spesso aveva ironizzato sulla circostanza di esser nato nel giorno dei morti. La notizia della morte di Gigi Proietti ha suscitato un cordoglio enorme. L’attore, cantante e regista era amatissimo dal grande pubblico per la sua profonda umanità, la grande cultura, il gusto elegante dello sberleffo romanesco intriso di tragica ironia. La barzelletta del posto vuoto allo stadio (leggi di più) ha fatto ridere generazioni di sportivi . Era appassionato di Roma e della Roma che gli ha dedicato un caloroso messaggio di addio ma anche di ippica. E’ proprio al ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ morto nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Una mandrakata degna di un grande mattatore comeche spesso aveva ironizzato sulla circostanza di esser nato nel giorno dei morti. La notizia della morte diha suscitato un cordoglio enorme. L’attore, cantante e regista era amatissimo dal grande pubblico per la sua profonda umanità, la grande cultura, il gusto elegantesberleffo romanesco intriso di tragica ironia. Ladel postoallo(leggi di più) ha fatto ridere generazioni di sportivi . Era appassionato di Roma e della Roma che gli ha dedicato un caloroso messaggio di addio ma anche di ippica. E’ proprio al ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - bellaotero82 : RT @dureghello: Nell’ebraismo si dice che i giusti nascono e muoiono nello stesso giorno. Addio a Gigi Proietti, un gigante dello spettacol… - aronscigarette : ma in che senso è morto gigi proietti sono scioccato -