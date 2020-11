Domenica In, Mara Venier contro Guillermo Mariotto “Ma chi se ne frega”: gelo in studio (Di lunedì 2 novembre 2020) Una puntata a dir poco vivace quella di Domenica In che ha visto la padrona di casa perdere letteralmente la pazienza con un ospite presente in studio. Ogni settimana Mara Venier dedica uno spazio a Ballando con le Stelle commentando insieme agli ospiti la puntata del sabato sera. Per l’occasione ha invitato il giudice del noto talent show, ovvero Guillermo Mariotto che si è presentato in ritardo nel salotto di Rai Uno. La personalità ironica e prorompente del noto stilista è ben nota al pubblico. Spesso è addirittura motivo di discussione durante il consueto appuntamento del sabato sera di Ballando con le Stelle. Ma il bel caratterino del giudice è riuscito a far spazientire anche zia Mara. Negli studi Rai ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 novembre 2020) Una puntata a dir poco vivace quella diIn che ha visto la padrona di casa perdere letteralmente la pazienza con un ospite presente in. Ogni settimanadedica uno spazio a Ballando con le Stelle commentando insieme agli ospiti la puntata del sabato sera. Per l’occasione ha invitato il giudice del noto talent show, ovveroche si è presentato in ritardo nel salotto di Rai Uno. La personalità ironica e prorompente del noto stilista è ben nota al pubblico. Spesso è addirittura motivo di discussione durante il consueto appuntamento del sabato sera di Ballando con le Stelle. Ma il bel caratterino del giudice è riuscito a far spazientire anche zia. Negli studi Rai ...

