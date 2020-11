Covid, Totti positivo. Fonseca: "La Roma può crescere" (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma - Francesco Totti è positivo al Covid-19 e in isolamento fiduciario nella sua abitazione. Attimi di apprensione nella sua famiglia perché anche la moglie Ilary sembrerebbe risultare positiva al ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020)- Francescoal-19 e in isolamento fiduciario nella sua abitazione. Attimi di apprensione nella sua famiglia perché anche la moglie Ilary sembrerebbe risultare positiva al ...

Corriere : Francesco Totti positivo al Covid, ha solo qualche linea di febbre - Gazzetta_it : #Totti positivo al Covid-19: è sintomatico - Agenzia_Ansa : Francesco #Totti positivo al #Covid19 @Totti #ANSA - antnqu : RT @Microsatira: #Totti positivo. Il Covid si scusa per l'errore, aveva cercato Toti. - isabellaisola3 : Ma quanto mi piace il Truman Covid Show Totti e Ilary positivi al tampone Two è meglio che one?? Tranquilli dopodom… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Totti Coronavirus Roma, Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Covid La Repubblica Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al coronavirus: per il «pupone» anche febbre

Non sono giorni sereni per Francesco Totti, l’ex numero 10 della Roma. Già che a inizio ottobre aveva perso suo papà Enzo, 76 anni, al quale era molto legato, che è morto allo Spallanzani per le cons ...

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno il Coronavirus, papà Enzo morto di Covid lo scorso 12 ottobre

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno il Coronavirus, papà Enzo morto di Covid-19 lo scorso 12 ottobre: la moglie sarebbe asintomatica.

Non sono giorni sereni per Francesco Totti, l’ex numero 10 della Roma. Già che a inizio ottobre aveva perso suo papà Enzo, 76 anni, al quale era molto legato, che è morto allo Spallanzani per le cons ...Francesco Totti e Ilary Blasi hanno il Coronavirus, papà Enzo morto di Covid-19 lo scorso 12 ottobre: la moglie sarebbe asintomatica.