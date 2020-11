Clementi promuove il Dpcm: 'Misure razionali, è la giusta direzione' (Di lunedì 2 novembre 2020) Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Irccs ospedale San Raffaele, ha ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 novembre 2020) Massimo, ordinario di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Irccs ospedale San Raffaele, ha ...

aroundlab : Covid, il virologo Clementi promuove il nuovo Dpcm: 'Ma resti in vigore almeno 20 giorni' Il direttore del Laborato… - MariaStellabra : RT @Open_gol: Clementi promuove il nuovo Dpcm. Galli cauto: «Tutti in auto-lockdown: se funziona lo vedremo fra due settimane» https://t.co… - robertopontillo : RT @Open_gol: Clementi promuove il nuovo Dpcm. Galli cauto: «Tutti in auto-lockdown: se funziona lo vedremo fra due settimane» https://t.co… - Dome689 : RT @Open_gol: Clementi promuove il nuovo Dpcm. Galli cauto: «Tutti in auto-lockdown: se funziona lo vedremo fra due settimane» https://t.co… - Open_gol : Clementi promuove il nuovo Dpcm. Galli cauto: «Tutti in auto-lockdown: se funziona lo vedremo fra due settimane» -