Astrazeneca: "Da fine marzo i vaccini saranno in fase avanzata di distribuzione" (Di lunedì 2 novembre 2020) “Alla fine del primo trimestre del prossimo anno, se tutto va bene, i vaccini saranno in una fase avanzata di distribuzione”. Lo ha dichiarato il direttore dell’area Ricerca e sviluppo dell’oncologia dell’azienda farmaceutica Astrazeneca, Josep Baselga. Parlando con Rac1 ha indicato che Astrazeneca stima che entro l’inizio del 2021 avrà circa tre miliardi di dosi di vaccini che è fiduciosa si dimostreranno efficaci.La parte “complicata” sarà progettare come distribuirli vista la domanda, per la quale ha detto di stimare che fino “alla fine del primo trimestre” del prossimo anno i vaccini -se funzioneranno - non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) “Alladel primo trimestre del prossimo anno, se tutto va bene, iin unadi”. Lo ha dichiarato il direttore dell’area Ricerca e sviluppo dell’oncologia dell’azienda farmaceutica, Josep Baselga. Parlando con Rac1 ha indicato chestima che entro l’inizio del 2021 avrà circa tre miliardi di dosi diche è fiduciosa si dimostreranno efficaci.La parte “complicata” sarà progettare come distribuirli vista la domanda, per la quale ha detto di stimare che fino “alladel primo trimestre” del prossimo anno i-se funzioneranno - non ...

HuffPostItalia : Astrazeneca: 'Da fine marzo i vaccini saranno in fase avanzata di distribuzione' - JacopoRizzi : RT @HuffPostItalia: Astrazeneca: 'Da fine marzo i vaccini saranno in fase avanzata di distribuzione' - BehaviouralG : RT @HuffPostItalia: Astrazeneca: 'Da fine marzo i vaccini saranno in fase avanzata di distribuzione' - CapaGira : RT @HuffPostItalia: Astrazeneca: 'Da fine marzo i vaccini saranno in fase avanzata di distribuzione' - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: Astrazeneca: 'Da fine marzo i vaccini saranno in fase avanzata di distribuzione' -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca fine Astrazeneca: "Da fine marzo i vaccini saranno in fase avanzata di distribuzione" L'HuffPost Coronavirus, AstraZeneca: "Da marzo vaccino in distribuzione avanzata"

"Alla fine del primo trimestre del prossimo anno, se tutto va bene, i vaccini saranno in una fase avanzata di distribuzione ". Lo ha dichiarato il direttore ...

Astrazeneca: "Da fine marzo i vaccini saranno in fase avanzata di distribuzione"

Per il direttore Josep Baselga la parte "complicata" sarà progettare la diffusione del prodotto, vista la grande richiesta ...

"Alla fine del primo trimestre del prossimo anno, se tutto va bene, i vaccini saranno in una fase avanzata di distribuzione ". Lo ha dichiarato il direttore ...Per il direttore Josep Baselga la parte "complicata" sarà progettare la diffusione del prodotto, vista la grande richiesta ...