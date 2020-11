Abbandono dei rifiuti, fioccano altre multe a Santa Maria a Vico (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Ancora cittadini colti sul fatto grazie alle “videotrappole” e regolarmente sanzionati. Continua a dare i suoi frutti l’azione messa in campo dall’assessorato all’Ambiente, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, per contrastare lo sversamento abusivo di rifiuti. Le multe sono state elevate in via Pensierino Pesce (zona campo sportivo), parcheggio “Botteghelle” e via Cimitero. Sempre attraverso il sistema di videocontrollo – attivo da tempo – è stato individuato e denunciato l’autore materiale del rogo appiccato nel tardo pomeriggio di oggi al deposito di abiti usati al parcheggio Botteghelle. “La nostra amministrazione – ha precisato il sindaco Andrea ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Ancora cittadini colti sul fatto grazie alle “videotrappole” e regolarmente sanzionati. Continua a dare i suoi frutti l’azione messa in campo dall’assessorato all’Ambiente, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, per contrastare lo sversamento abusivo di. Lesono state elevate in via Pensierino Pesce (zona campo sportivo), parcheggio “Botteghelle” e via Cimitero. Sempre attraverso il sistema di videocontrollo – attivo da tempo – è stato individuato e denunciato l’autore materiale del rogo appiccato nel tardo pomeriggio di oggi al deposito di abiti usati al parcheggio Botteghelle. “La nostra amministrazione – ha precisato il sindaco Andrea ...

