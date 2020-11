Verissimo, Michelle Hunziker in lacrime: il dolore per Silvia Toffanin (Di domenica 1 novembre 2020) Michelle Hunziker, ospite a Verissimo, fa un bilancio della sua vita e si commuove per il momento delicato che Silvia Toffanin sta vivendo Un’intervista densa di tematiche quella che Michelle Hunziker ha concesso a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 31 ottobre. A proposito del Coronavirus e del conseguente lockdown, la conduttrice di Striscia la Notizia ha rivela: “Ho capito che per me è fondamentale il qui e ora. L’unica arma che abbiamo è non pensare troppo al futuro“. E ancora: “Se c’è stato qualcosa di positivo nel primo lockdown è che forse siamo diventati più introspettivi, abbiamo ... Leggi su zon (Di domenica 1 novembre 2020), ospite a, fa un bilancio della sua vita e si commuove per il momento delicato chesta vivendo Un’intervista densa di tematiche quella cheha concesso a, nel salotto di, nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 31 ottobre. A proposito del Coronavirus e del conseguente lockdown, la conduttrice di Striscia la Notizia ha rivela: “Ho capito che per me è fondamentale il qui e ora. L’unica arma che abbiamo è non pensare troppo al futuro“. E ancora: “Se c’è stato qualcosa di positivo nel primo lockdown è che forse siamo diventati più introspettivi, abbiamo ...

