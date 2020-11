Trenitalia | consegnato in Toscana il quarto Rock

(Di domenica 1 novembre 2020)iltrenoin. Sarà in servizio tra Firenze – Pisa – Livorno e da dicembre tra Pisa – Viareggio – Massa – Carrara Arrivato iltrenoper il rinnovo della flotta in. Il nuovo treno andrà ad integrare il servizio già presente sulle linee Firenze-Arezzo e Firenze-Pisa-Livorno e da… L'articolo Corriere Nazionale.

mobilita_org : LIGURIA | Consegnato da Trenitalia un altro Rock per il trasporto regionale - fabion54 : LIGURIA | Consegnato da Trenitalia un altro Rock per il trasporto regionale -

Ultime Notizie dalla rete : Trenitalia consegnato

Corriere Nazionale

Trenitalia: consegnato il quarto treno Rock in Toscana. Sarà in servizio tra Firenze – Pisa – Livorno e da dicembre tra Pisa – Viareggio – Massa – Carrara Arrivato il quarto treno Rock per il rinnovo ...Terminate le fondamenta, dopo mesi di arresto a causa dell'emergenza covid-19, partono oggi anche i lavori di elevazione dell’attesissimo nuovo centro civico e palestra di Pieve Torina. «Dopo la conse ...