Toti: “Gli anziani non sono indispensabili per il sistema produttivo”. Polemica social e le scuse (Di domenica 1 novembre 2020) Polemiche social per un post di Giovanni Toti. Il presidente ligure aveva definito gli anziani “non indispensabili”. GENOVA – Polemiche social per un post di Giovanni Toti. A margine dell’incontro con il Governo, il presidente della Liguria ha commentato la proposta di alcune regioni di mettere delle restrizioni per gli over 75: “Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori. Sarebbe folle rinchiudere in casa i tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani“. E ha aggiunto: “Si tratta di persone per lo più in pensione, non ... Leggi su newsmondo (Di domenica 1 novembre 2020) Polemicheper un post di Giovanni. Il presidente ligure aveva definito gli“non”. GENOVA – Polemicheper un post di Giovanni. A margine dell’incontro con il Governo, il presidente della Liguria ha commentato la proposta di alcune regioni di mettere delle restrizioni per gli over 75: “Proteggendo i nostridi più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori. Sarebbe folle rinchiudere in casa i tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani“. E ha aggiunto: “Si tratta di persone per lo più in pensione, non ...

