Spezia-Juventus | i Top e i Flop del primo tempo

(Di domenica 1 novembre 2020) Si è concluso ildivalido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il match lo sblocca la Vecchia Signora con Alvaro Morata su invito di McKennie, infatti lo spagnolo si è visto convalidare il gol al minuto 16 dopo una consultazione VAR dell’arbitro. Una decina di minuti più tardi poteva essere doppietta per Alvarito, ma il VAR stavolta annulla tutto per fuorigioco. Al minuto 32 invece la pareggiano i padroni di casa con Pobega che insacca alle spalle di Buffon ristabilendo il risultato. L’attaccante spagnolo dei bianconeri di fatto si guadagna il merito di Top della prima frazione di gioco sfiorando una doppietta, mentre il compagno di reparto Dybala non convince risultando il, tra le fila dello scacchiere di ...

Morata per tornare alla vittoria e spezzare un tabù bianconero: mai battuto lo Spezia. I liguri, in esilio a Cesena per i lavori allo stadio Picco, puntano tutto sul tridente Verde, Nzola, Farias. SEG ...14.02 - E' il giorno di Spezia-Juventus. Si gioca a Cesena senza spettatori e non c'è dunque nemmeno il fattore campo a sostenere gli aquilotti in una mission impossibile, resa ancora più difficile ...