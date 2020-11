Restrizioni e chiusure in mezza Europa. Buone notizie dall'Australia: zero casi (Di domenica 1 novembre 2020) Da domani lockdown parziale in Germania e da giovedì anche in Gb. Ancora scontri e proteste in Spagna. L'Austria chiude anche le scuole. E per la prima volta da giugno l'Australia non registra casi ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 novembre 2020) Da domani lockdown parziale in Germania e da giovedì anche in Gb. Ancora scontri e proteste in Spagna. L'Austria chiude anche le scuole. E per la prima volta da giugno l'non registra...

matteosalvinimi : ????Stamane a #Lampedusa: oltre 100, e si parla di altro barcone in arrivo con 150. Per gli italiani chiusure e rest… - LegaSalvini : ?? #Salvini: ?? LIVE. Immagini di questa mattina da Lampedusa: più di 100 già sbarcati, fonti parlano di un ulteriore… - Corriere : Francia, Germania, Inghilterra tra restrizioni e chiusure: l’Europa ha risposto così ... - commandeur_le : RT @matteosalvinimi: ????Stamane a #Lampedusa: oltre 100, e si parla di altro barcone in arrivo con 150. Per gli italiani chiusure e restriz… - daninovaro : RT @matteosalvinimi: ????Stamane a #Lampedusa: oltre 100, e si parla di altro barcone in arrivo con 150. Per gli italiani chiusure e restriz… -

Ultime Notizie dalla rete : Restrizioni chiusure Lockdown in Europa, restrizioni e chiusure: la risposta alla seconda ondata di Covid Corriere della Sera Covid-19, confronto sul nuovo Dcpm. Verso chiusure mirate in base all’Rt

Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: è una delle ipotesi prospettate da alcune regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, P ...

Lo scenario peggiore: lockdown per Milano ed anche Como rischia nuove restrizioni foto

Il Governo alle prese con una domenica di scelte per fernare l'avanzata del virus. Domani in videoconferenza confronto Fontana sindaci.

Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus: è una delle ipotesi prospettate da alcune regioni, in particolare, secondo quanto si apprende, Lombardia, P ...Il Governo alle prese con una domenica di scelte per fernare l'avanzata del virus. Domani in videoconferenza confronto Fontana sindaci.