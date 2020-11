Recensione Immortal | Trieste Science+Fiction Festival 2020

Leggi su tuttotek

(Di domenica 1 novembre 2020) Cosa accadrebbe se una volta morti venissimo semplicemente “trasferiti” in un altro mondo? E se questo mondo fosse un programma scientifico sperimentale? Ecco ladipresentato in anteprima alTITOLO ORIGINALE: Inmortal. GENERE: fantascienza. NAZIONE: Argentina. REGIA: Fernando Spiner. CAST: Belén Blanco, Daniel Fanego, Diego Velázquez, Analía Couceyro. DURATA: 96 min. DISTRIBUTORE: FilmSharks. DATA DI PRESENTAZIONE: 30/10/. Il regista ha rilasciato una interessante intervista alche vi proponiamo di seguito, in cui ha raccontato il rapporto particolare con l’Italia ...