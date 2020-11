"Quando interviene il Var? Si mettano d'accordo". Mihajlovic vince e sbrocca: gli arbitri nel mirino (Di domenica 1 novembre 2020) La furia di Sinisa Mihjalovic, nonostante la vittoria del suo Bologna sul Cagliari. Nel mirino del mister, il Var: "Sono soddisfatto. Eravamo superiori al Cagliari e siamo andati in svantaggio, ma poi abbiamo giocato, tirato, creato e abbiamo vinto. Bisogna continuare a giocare così, mantenendo i nostri principi di gioco". Dunque, l'affondo: "Il secondo gol del Cagliari? Non riesco a capire Quando il Var interviene e Quando non interviene - ha picchiato duro-. Si devono mettere d'accordo". E ancora: "A Roma ci annullano un gol su un presunto fallo di Schouten tramite il Var. Qui lo stesso fallo su Palacio nessuno chiama niente, nessuno dice niente. Anzi, questo fallo era peggio di quello di Schouten - ha rimarcato -. Su questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) La furia di Sinisa Mihjalovic, nonostante la vittoria del suo Bologna sul Cagliari. Neldel mister, il: "Sono soddisfatto. Eravamo superiori al Cagliari e siamo andati in svantaggio, ma poi abbiamo giocato, tirato, creato e abbiamo vinto. Bisogna continuare a giocare così, mantenendo i nostri principi di gioco". Dunque, l'affondo: "Il secondo gol del Cagliari? Non riesco a capireilnon- ha picchiato duro-. Si devono mettere d'". E ancora: "A Roma ci annullano un gol su un presunto fallo di Schouten tramite il. Qui lo stesso fallo su Palacio nessuno chiama niente, nessuno dice niente. Anzi, questo fallo era peggio di quello di Schouten - ha rimarcato -. Su questi ...

AlbertoBagnai : È un po’ che non vedo un western, non ricordo bene… Qualcuno sa dirmi che cosa fa lo sceriffo quando le cose si met… - LazionewsEu : #Bologna, #Mihajlovic: “Gli arbitri devono spiegare quando interviene il #Var, c’è confusione. Contro la #laziobvb… - zazoomblog : Servizio carro attrezzi: come funziona e quando interviene. I numeri utili - #Servizio #carro #attrezzi: #funziona - EAlessandrolodi : RT @fdragoni: 'Se si interviene precocemente si blocca la risposta iper-immunitaria e i polmoni non vengono devastati. E quando poi abbiamo… - RedGiorgio81 : Ho visto ora il rigore negato all’Inter. Pazzesco, ma il VAR interviene quando gli pare? Se quello non è grave erro… -