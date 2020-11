MotoGP, Jorge Lorenzo: “Voglio continuare come tester e la mia prima scelta è Yamaha. Un’altra opzione è Aprilia” (Di domenica 1 novembre 2020) Futuro ancora tutto da definire per Jorge Lorenzo, impegnato in questo 2020 nel ruolo di test rider Yamaha dopo aver annunciato il suo ritiro dalle corse al termine del Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo sembra intenzionato a continuare la sua esperienza da collaudatore con la casa di Iwata, ma non esclude a priori altre ipotesi in vista della prossima stagione. “come ho detto qualche settimana fa, voglio continuare come tester e la mia prima scelta è ancora la Yamaha, sia perché con loro ho vinto, sia perché mi trovo bene con quella moto, ma ci sono anche altre opzioni ed una è l’Aprilia“, ha detto il cinque volte campione iridato ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Futuro ancora tutto da definire per, impegnato in questo 2020 nel ruolo di test riderdopo aver annunciato il suo ritiro dalle corse al termine del Mondiale2019. Lo spagnolo sembra intenzionato ala sua esperienza da collaudatore con la casa di Iwata, ma non esclude a priori altre ipotesi in vista della prossima stagione. “ho detto qualche settimana fa, voglioe la miaè ancora la, sia perché con loro ho vinto, sia perché mi trovo bene con quella moto, ma ci sono anche altre opzioni ed una è l’Aprilia“, ha detto il cinque volte campione iridato ...

