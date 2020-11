MotoGP | il Gran Premio del Portogallo 2020 si disputerà a porte chiuse Niente pubblico a Portimao per l’ultimo round stagionale

(Di domenica 1 novembre 2020) Ildel, valevole come ultima tappadel Motomondiale, si disputerà a. Questa è stata una delle decisioni prese nel corso dell’ultimo consiglio dei ministri lusitano, con il Premier Antonio Costa che ha imposto agli organizzatori dell’evento il divieto di aprire leal. “Il promotore è già stato informato che il GP motociclistico si svolgerà senza. Non ci è permesso correre altri rischi, quindi non sarà consentito”, ha detto il primo ministro portoghese (fonte: Corriere dello Sport). Ricordiamo che domenica scorsa il circuito di(che ospiterà ...

Il Premier Costa, che ha ribadito come per l'appuntamento di pochi giorni fa in Formula 1 siano state rispettate tutte le misure di sicurezza richieste all'organizzatore, ha però sottolineato come sia ...Jorge Lorenzo, attuale collaudatore della Yamaha, sarebbe a un passa dal cambiare team e potrebbe trasferirsi in Aprilia per il Mondiale 2021 ...