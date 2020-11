Lotta al cancro | al via la campagna di Afron ‘Io ci metto la faccia’

Leggi su dire

(Di domenica 1 novembre 2020) ROMA – Al via la campagna di comunicazione sui social dell’associazione Afron Oncologia per l’Africa onlus. “Io ci metto la faccia” questo il nome scelto dal direttivo dell’onlus per ricordare il lavoro svolto da Afron, l’impegno di soci e volontari, soprattutto in questo momento storico: “Il cancro non va in quarantena, ne’ in Italia ne’ in Uganda– ricorda la presidente Titti Andriani, anche se “il COVID ha preso il sopravvento su tutto”.