Gigi Proietti, l'attore ricoverato in terapia intensiva (Di lunedì 2 novembre 2020) Sono ore di grande apprensione per Gigi Proietti: l'attore è ricoverato in terapia intensiva di una nota clinica romana. Le condizioni sarebbero gravissime L'attore Gigi Proietti sarebbe ricoverato in terapia intensiva all'interno di una nota clinica romana. Lo annuncia Il Tempo. Proietti, che tra poche ore compirà 80 anni, è stato ricoverato non per Covid-19 ma per via delle sue condizioni cardiache. Già in passato aveva dovuto fare i conti con problemi di questo tipo, circa 10 anni fa ma tutto si risolse per il meglio. Questa volta la faccenda sembra più delicata: come riportato dal quotidiano, le sue condizioni sarebbero ...

