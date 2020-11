Gigi Proietti in terapia intensiva per infarto (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo quanto scrive il quotidiano Il Tempo , che ha dato per primo la notizia, Proietti aveva già sofferto di cuore. Vicino a lui in ospedale ci sono sono le due figlie Susanna e Carlotte e della ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo quanto scrive il quotidiano Il Tempo , che ha dato per primo la notizia,aveva già sofferto di cuore. Vicino a lui in ospedale ci sono sono le due figlie Susanna e Carlotte e della ...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - giu_out : Gigi Proietti ricoverato: “È in gravi condizioni”. Domani compie 80 anni - arual812 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani nasce a Roma il 2 novembre 1940,Gigi Proietti, all’anagrafe Luigi #Proietti. L’attore è considerato un… -