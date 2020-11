Diretta Roma-Fiorentina 1-0, live. primo tempo a senso unico. Dragowski evita il peggio (Di domenica 1 novembre 2020) 45'- Fine primo tempo 44' - Il primo tempo terminerà senza minuti di recupera 36' - Doppia occasione per la Roma: Karsdorp in area prova con un destro a sorprendere Dragowski che è prodigioso quando ... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020) 45'- Fine44' - Ilterminerà senza minuti di recupera 36' - Doppia occasione per la: Karsdorp in area prova con un destro a sorprendereche è prodigioso quando ...

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma per la puntata numero 8 di #propagandalive - OfficialASRoma : ?? #RomaJuve di #Primavera1TIM è iniziata! ?? La diretta è su Roma TV+ #ASRoma - Fiorentinanews : #RomaFiorentina 1?-0? 52' Sfiora il raddoppio #Veretout con un sinistro radente e a fil di palo. Segui la nostra di… - Fiorentinanews : #RomaFiorentina 1?-0? 46' Via alla ripresa, la #Fiorentina riparte con #Pulgar al posto di #Castrovilli. Segui la n… - Fiorentinanews : #RomaFiorentina 1?-0? 45' Si chiude il primo tempo all'Olimpico, viola spariti dal campo dopo i primi dieci minuti… -