Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Sarebbe un errore non chiudere le scuole e mettere in quarantena solo gli anziani» (Di domenica 1 novembre 2020) Mentre il governo si prepara a introdurre nuove restrizioni in chiave anti-Coronavirus, il Paese registra +29.907 nuovi positivi in 24 ore. All’estero, Francia, Germania e Inghilterra hanno introdotto nuovi lockdown (lasciando però aperte le scuole) per cercare di fermare l’avanzata del virus e adesso l’Italia si prepara a fare altrettanto, reintroducendo però la didattica a distanza nella maggioranza delle scuole superiori e forse anche per le terze medie. Secondo il matematico Giovanni Sebastiani, Sarebbe una scelta saggia. Professore, i casi continuano ad aumentare. Ieri abbiamo superato la soglia dei 30 mila e oggi ci siamo andati vicini. Possiamo dire che le misure introdotte dal governo il 24 ottobre fa non sono sufficienti? «Ci ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) Mentre il governo si prepara a introdurre nuove restrizioni in chiave anti-, il Paese registra +29.907 nuovi positivi in 24 ore. All’estero, Francia, Germania e Inghilterra hanno introdotto nuovi lockdown (lasciando però aperte le) per cercare di fermare l’avanzata del virus e adesso l’Italia si prepara a fare altrettanto, reintroducendo però la didattica a distanza nella maggioranza dellesuperiori e forse anche per le terze medie. Secondo ilGiovanniuna scelta saggia. Professore, i casi continuano ad aumentare. Ieri abbiamo superato la soglia dei 30 mila e oggi ci siamo andati vicini. Possiamo dire che le misure introdotte dal governo il 24 ottobre fa non sono sufficienti? «Ci ...

sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni. Possibili lockdown a Milano, Napoli e Genova… - RegLombardia : #LNews Sono 2.064 i nuovi guariti/dimessi e 8.919 i positivi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pa… - sole24ore : #Coronavirus, convocata riunione urgente #Cts, #governo pronto a una nuova stretta. Boccia: possibile lockdown in a… - alberto_cottica : @arturodicorinto Certo che è difficile. Ma si fa, e la statistica si può fare bene, invece che ad minchiam. Per ese… - ale_adesso : RT @Open_gol: Il matematico boccia il lockdown alla francese con scuole aperte. La prova – dice – sta nell’impennata dei contagi di fine s… -