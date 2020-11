Coronavirus, chiusa la scuola media di Luras: positiva una collaboratrice (Di domenica 1 novembre 2020) , Visited 128 times, 129 visits today, Notizie Simili: La fase 2 sta per entrare nel vivo, ma in Sardegna… Accusato di violenza sessuale, il sindaco Nizzi si… Distanza tra gli ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 1 novembre 2020) , Visited 128 times, 129 visits today, Notizie Simili: La fase 2 sta per entrare nel vivo, ma in Sardegna… Accusato di violenza sessuale, il sindaco Nizzi si… Distanza tra gli ...

pborghilivorno : #controcorrente #coronavirus un 'governatore' irride pubblicamente una bambina che piange per la scuola da lui chiu… - Yogaolic : Coronavirus, lockdown per #Milano e la Lombardia? Cosa succede il 2 novembre? - infoitsalute : Ecco come si propaga il coronavirus dopo un colpo di tosse in una stanza chiusa | la video-simulazione del Bambino… - infoitsalute : Ecco come si propaga il coronavirus dopo un colpo di tosse (in una stanza chiusa): la video-simulazione del… - il_piccolo : RT @abollis: #Trieste - #Covid19 #coronavirus al Piccolo, redazione chiusa per sanificazione -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chiusa Focolaio di Coronavirus, chiusa intera scuola elementare a Pavia: quarantena per 200 alunni Fanpage.it Le persone risultate positive al Coronavirus sono 5.310 (+245 rispetto a ieri), quelle negative 269.471.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 274.781 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 277.844 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...

Torna lo spettro Covid, ma il Piace vuole continuare a stupire. Formazioni

Torna lo spettro del Covid-19 anche all’interno del Piacenza Calcio ... Si giocherà ovviamente a porte chiuse nella domenica del ritorno da grande ex di Jacopo Silva, tra i migliori in campo nella ...

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 274.781 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 277.844 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...Torna lo spettro del Covid-19 anche all’interno del Piacenza Calcio ... Si giocherà ovviamente a porte chiuse nella domenica del ritorno da grande ex di Jacopo Silva, tra i migliori in campo nella ...