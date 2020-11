A2 Femminile | Cutrofiano cade a Soverato

Ultime Notizie dalla rete : Femminile Cutrofiano

Corriere dello Sport

Si è giocato soltanto nel Girone Est dove la capolista lascia i tre punti in Calabria. Non ne approfitta Vallefoglia che cade in casa contro Macerata. Ravenna espugna il campo di S.G. Marignano, Marti ...Gara, come ogni domenica, importante per entrambe: le padrone di casa per insidiare la capolista Cutrofiano, le ospiti per cercare ... la WebTv ufficiale della Lega Volley Femminile di serie A ...