Studenti e associazioni in piazza contro Conte e De Luca (Di sabato 31 ottobre 2020) di Monica De Santis Si sono ritrovati in piazza Amendola alle 17 associazioni e movimenti studenteschi, collettivi autonomi, associazioni di ragazzi con disabilità, sindacati della scuola, genitori, Studenti universitari e lavoratori precari. Tutti insieme per protestare contro il Governo e contro De Luca per la mancanza di certezze, per la mancanza di chiarezza e per una situazione lavorativa ed economica che sta mettendo inginocchio tutta la città. Una manifestazione pacifica nella quale in tanti hanno preso la parola per manifestare il proprio disappunto sulle ultime decisioni prese da chi governa. Al centro di tutto la situazione scuola e quella sanitaria. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 31 ottobre 2020) di Monica De Santis Si sono ritrovati inAmendola alle 17e movimenti studenteschi, collettivi autonomi,di ragazzi con disabilità, sindacati della scuola, genitori,universitari e lavoratori precari. Tutti insieme per protestareil Governo eDeper la mancanza di certezze, per la mancanza di chiarezza e per una situazione lavorativa ed economica che sta mettendo inginocchio tutta la città. Una manifestazione pacifica nella quale in tanti hanno preso la parola per manifestare il proprio disappunto sulle ultime decisioni prese da chi governa. Al centro di tutto la situazione scuola e quella sanitaria. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

copercom : #DecretoRistori, Agorà #scuole #paritarie: aiuti per #dad a tutti gli #studenti - MosaicoCEM : In agenda in Israele venerdì 30 ottobre, l’iniziativa è voluta da una quarantina di associazioni e ha raccolto l’ad… - paoloholzl : @AIPinformatici Security Awareness: Conosci il tuo nemico... 26 novembre 14.00-18.00 Studio in Streaming 10 Euro. P… - ValerioMoggia : Intanto, anche Mesut Ozil ha iniziato a donare fondi ad associazioni che forniscono cibo per gli studenti poveri ne… - PPANthebrief : #PPANper Italian Architects PPAN è content partner di Italian Architects, piattaforma world architects. Appuntament… -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti associazioni Donaction: la quarta edizione premia scuole e studenti Il Cittadino di Recanati Invenzioni per il futuro, premio a due giovani

I ragazzi del Fedi-Fermi vincono ’Eye, migliore idea impresa’ con un progetto di riduzione del consumo idrico ed energetico nei vivai ...

Doppio concorso rivolto agli studenti: ecco i nomi dei vincitori

BASTIA UMBRIA - L’UVISP Assisi, che ha la propria sede a Bastia Umbra opera grazie alla guida del fondatore e direttore padre Giorgio Roussos. L’associazione impegnata per lo sviluppo e la pace non tr ...

I ragazzi del Fedi-Fermi vincono ’Eye, migliore idea impresa’ con un progetto di riduzione del consumo idrico ed energetico nei vivai ...BASTIA UMBRIA - L’UVISP Assisi, che ha la propria sede a Bastia Umbra opera grazie alla guida del fondatore e direttore padre Giorgio Roussos. L’associazione impegnata per lo sviluppo e la pace non tr ...