Muriel fa felice l’Atalanta | 1-2 a Crotone

(Di sabato 31 ottobre 2020) Prima Zapata, oggi. Se il primo aveva deciso la sfida con l’Ajax di martedì (https://www.youtube.com/watch?v=9 hGbKc9HQg), il secondo ha deciso quella di oggi. Gasperini però può essere contento solo del risultato. Troppa sufficienza infatti nei suoi. Atteggiamento che i nerazzurri dovranno assolutamente modificare.mossa azzeccata? Gasperini scegliee indovina la mossa. Come da previsioni della vigilia (https://sport.periodicodaily.com/tv-e-formazioni-di--atalanta/?fbclid=IwAR2JFaGj7BZFtF65BIgRCD-XrPpvYv1RQ8kHbLxdgH4z2n-lG9j-Y88P3Kg), il colombiano sostituisce Zapata al centro dell’attacco. Il resto della formazione è confermata. Dentro Gomez (Ilicic in panca), Pasalic a centrocampo e Toloi con Romero dietro. Malinovskyi in appoggio al colombiano ...

Ultime Notizie dalla rete : Muriel felice

Periodico Daily - Notizie

Ricordate di quando in quel lontano Natale del 2009 il vostro fidanzato si è presentato con quel regalo che potremmo definire… Insolito? Con quel maglione con la testa di renna in 3D che fuoriusciva ...Tutti gli allenatori vorrebbero un Luis Muriel in squadra. Tutti vorrebbero quel giocatore che, anche se non fa parte dell’undici titolare, dà sempre il proprio contributo quando viene chiamato in ...