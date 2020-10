LIVE F1, GP Imola 2020 in DIRETTA: si comincia con le prove libere! Ferrari all’attacco con Leclerc e Vettel (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 In questa prima fase delle prove libere sono tutti su gomma dura tranne le due Williams e l’AlphaTauri di Kvyat, che montano la mescola media. 10.14 Verstappen continua ad alzare l’asticella e ferma il cronometro in 1’16″894, mentre Ocon porta la Renault in seconda piazza a 6 decimi dalla vetta. 10.13 Primo evidente errore di guida della giornata da parte di Kvyat, che va lungo in staccata alla curva 1 e finisce nella ghiaia con l’AlphaTauri. 10.12 Verstappen vola e si riporta davanti a tutti in 1’17″047, rifilando mezzo secondo a Sainz e otto decimi alla Ferrari di Leclerc. 10.11 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Daniil KVYAT AlphaTauri1:17.815 1 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.026 13 Charles ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15 In questa prima fase dellelibere sono tutti su gomma dura tranne le due Williams e l’AlphaTauri di Kvyat, che montano la mescola media. 10.14 Verstappen continua ad alzare l’asticella e ferma il cronometro in 1’16″894, mentre Ocon porta la Renault in seconda piazza a 6 decimi dalla vetta. 10.13 Primo evidente errore di guida della giornata da parte di Kvyat, che va lungo in staccata alla curva 1 e finisce nella ghiaia con l’AlphaTauri. 10.12 Verstappen vola e si riporta davanti a tutti in 1’17″047, rifilando mezzo secondo a Sainz e otto decimi alladi. 10.11 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Daniil KVYAT AlphaTauri1:17.815 1 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.026 13 Charles ...

motorboxcom : Siamo in #DIRETTA per raccontarvi la cronaca della #PL1 #FP1 #ImolaGP #F1. Seguite la sessione insieme a noi:… - Salvuss : Siamo in #DIRETTA per raccontarvi la cronaca della #PL1 #FP1 #ImolaGP #F1. Seguite la sessione insieme a noi:… - infoitsport : Formula 1, GP di Emilia Romagna: le qualifiche in diretta live da Imola. Ora le libere - paoloangeloRF : Formula 1, qualifiche e pole in diretta del GP Emilia Romagna 2020: F1 live a Imola. Ore le libere | Sky Sport - zazoomblog : LIVE F1 GP Imola 2020 in DIRETTA: alle 10.00 comincia la prima e unica sessione di prove libere a Imola - #Imola… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Imola Formula 1, GP di Emilia Romagna: le qualifiche in diretta live da Imola. Ora le libere Sky Sport F1 GP Emilia Romagna 2020,

F1 GP Emilia Romagna 2020, PL1: segui la cronaca live delle libere 1 del weekend di Imola in diretta sabato 31 ottobre dalle 09.45. Semaforo verde alle 10.00 ...

F1 | Gran Premio di Imola: Prove Libere 1 in DIRETTA (live e foto)

Carissimi amici di F1GrandPrix, buongiorno e benvenuti al Gran Premio di Imola! La Formula 1 ritorna all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari dopo 14 anni! Questo weekend sarà eccezionalmente ridotto, i pilo ...

F1 GP Emilia Romagna 2020, PL1: segui la cronaca live delle libere 1 del weekend di Imola in diretta sabato 31 ottobre dalle 09.45. Semaforo verde alle 10.00 ...Carissimi amici di F1GrandPrix, buongiorno e benvenuti al Gran Premio di Imola! La Formula 1 ritorna all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari dopo 14 anni! Questo weekend sarà eccezionalmente ridotto, i pilo ...