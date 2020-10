Lazio sul filo: i tamponi sono una roulette (Di sabato 31 ottobre 2020) L'ultimo giro di tamponi, datato ieri, è un giro di roulette russa per la Lazio , l'esito si conoscerà oggi. Inzaghi invoca misericordia. 'Siamo molto ottimisti' , s'è lasciato scappare a LaPresse il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) L'ultimo giro di, datato ieri, è un giro dirussa per la, l'esito si conoscerà oggi. Inzaghi invoca misericordia. 'Siamo molto ottimisti' , s'è lasciato scappare a LaPresse il ...

CalabriaTw : A #Roma e nel Lazio le giunte M5s e Pd continuano a fare disastri sul fronte #COVID19. Zingaretti non sa come risol… - sportli26181512 : #Lazio sul filo: i tamponi sono una roulette: Oggi l’esito dei test fatti a 70 persone fra giocatori e familiari an… - laziolibera : Lazio sul filo: i tamponi sono una roulette - figiovaniroma : RT @CalabriaTw: A #Roma e nel Lazio le giunte M5s e Pd continuano a fare disastri sul fronte #COVID19. Zingaretti non sa come risolvere la… - FISTel_Lazio : RT @CislNazionale: ?? @FurlanAnnamaria a Labortv: Accordo che blocca i licenziamenti rasserena i lavoratori. Ora apriamo confronto sulla rif… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio sul Lazio sul filo: i tamponi sono una roulette Corriere dello Sport Per Conte c'è Perisic insieme a Lautaro, titolare Eriksen. Lazio a 4 in difesa

La sesta giornata di Serie A parte oggi con tre anticipi: Crotone-Atalanta alle 15, Inter-Parma alle 18 e Bologna-Cagliari alle 20.45. Domenica si comincia con Udinese-Milan (12.30) e si chiude col de ...

Lazio sul filo: i tamponi sono una roulette

L'ultimo giro di tamponi (datato ieri) è un giro di roulette russa per la Lazio, l’esito si conoscerà oggi. Inzaghi invoca misericordia. «Siamo molto ottimisti», s’è lasciato scappare a LaPresse il ...

La sesta giornata di Serie A parte oggi con tre anticipi: Crotone-Atalanta alle 15, Inter-Parma alle 18 e Bologna-Cagliari alle 20.45. Domenica si comincia con Udinese-Milan (12.30) e si chiude col de ...L'ultimo giro di tamponi (datato ieri) è un giro di roulette russa per la Lazio, l’esito si conoscerà oggi. Inzaghi invoca misericordia. «Siamo molto ottimisti», s’è lasciato scappare a LaPresse il ...