Grave incidente lungo la SS Appia: 21enne in codice rosso (FOTO) (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPaolisi (Bn) – Grave incidete lungo la SS Appia nel territorio di Paolisi. Tre autovetture coinvolte, una Fiat Punto guidata da un 21enne di Bonea, una Alfa Romeo Stelvio guidata da una donna di 42 anni di Montesarchio e una Hyundai guidata da un ragazzo di 19 anni di Santa Maria a Vico. Ad avere la peggio è stato solo il 21enne di Bonea che è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale "San Pio" di Benevento, per trauma cranico non commotivo e sospetta frattura di milza o rene. La donna e il 19enne sono usciti illesi dall'impatto. Sul posto carabinieri e personale medico-sanitario del 118. Ancora da chiarire la dinamica

