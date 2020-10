GF Vip incredibile: Tale e Quale Show sconfitto (Di sabato 31 ottobre 2020) Venerdì 30 Ottobre si sono sfidati nuovamente il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e Tale e Quale Show di Carlo Conti. Questa volta però il risultato ha sorpreso tutti; scopriamo insieme Quale trasmissione ha registrato più ascolti. La sfida settimanale tra il Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show continua ad appassionare tutti. I due programmi ogni venerdì combatto perArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 ottobre 2020) Venerdì 30 Ottobre si sono sfidati nuovamente il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini edi Carlo Conti. Questa volta però il risultato ha sorpreso tutti; scopriamo insiemetrasmissione ha registrato più ascolti. La sfida settimanale tra il Grande Fratello Vip econtinua ad appassionare tutti. I due programmi ogni venerdì combatto perArticolo completo: dal blog SoloDonna

infoitcultura : GF Vip, Gregoraci incredibile: il contratto e le penali per non fidanzarsi - lamescolanza : Meghan Markle ha invitato tanti vip al matrimonio con Harry d’Inghilterra… per conoscerli! Incredibile, ma vero - I… - voma1972 : @GassmanGassmann La domanda che mi faccio è: ma ancora producono il GF (ex) VIP? Ancora esiste questo tipo di TV sp… - martasuicubi : Vabbè, qui mi pare di capire che gli scoop di Chi li mettano insieme direttamente i vip perché se fosse per Signori… - Diva_VIP : RT @RadioSavana: Delirio a Firenze: agente della Polizia Locale maltratta, strattona, mette le mani al collo ed arresta una ragazza rea di… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip incredibile GF Vip incredibile: Tale e Quale Show sconfitto SoloDonna.it Guenda Goria eliminata a sorpresa dal Grande fratello Vip. Bufera sui social «Televoto truccato»

Guenda Goria eliminata dal Grande fratello Vip. Bufera sui social «Televoto manovrato». Un televoto durato due puntate che ha gelato ...

Gf Vip, Guenda Goria eliminata a sorpresa. Bufera sui social «Televoto truccato»

Guenda Goria eliminata dal Grande fratello Vip. Bufera sui social «Televoto manovrato». Un televoto durato due puntate che ha gelato tutti e soprattutto che ha fatto ...

Guenda Goria eliminata dal Grande fratello Vip. Bufera sui social «Televoto manovrato». Un televoto durato due puntate che ha gelato ...Guenda Goria eliminata dal Grande fratello Vip. Bufera sui social «Televoto manovrato». Un televoto durato due puntate che ha gelato tutti e soprattutto che ha fatto ...