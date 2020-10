Crotone Atalanta 1-2 LIVE: Malinovskyi a un passo dal gol (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio Ezio Scida, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra Crotone e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Ezio Scida”, Crotone e Atalanta si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Atalanta 1-2 MOVIOLA 71′ Malinovskyi a un passo dal gol – Bellissimo lancio di Ilicic che manda in campo aperto Malinovskyi: l’ucraino solo contro Cordaz lo centra senza calare il tris 55′ Chance per l’Atalanta – Azione prolungata dell’Atalanta con Malinovskyi sempre al centro della manovra, pallone ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Allo Stadio Ezio Scida, la 6ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Ezio Scida”,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 71′a undal gol – Bellissimo lancio di Ilicic che manda in campo aperto: l’ucraino solo contro Cordaz lo centra senza calare il tris 55′ Chance per l’– Azione prolungata dell’consempre al centro della manovra, pallone ...

Atalanta_BC : Iniziamo così a Crotone! ?? Our #StartingXI presented by @Plus500! ?? ? #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ???? Stadio Ezio Scida | Crotone #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - sportface2016 : #CrotoneAtalanta, si fermano #Hateboer e #Romero: Liverpool a rischio - AleGobbo87 : RT @Mirko799: Chissà quanti allenamenti avrà dovuto fare l’Atalanta per segnare due gol al Crotone ? - Atalanta_BC : #CrotoneAtalanta | 1-2 | 62' ?? Recupero FENOMENALE di Freuler, che ruba palla a Messias dopo che l'attaccante del… -